شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يكرم أوائل الثانوية العامة ويُعلن دعمه لكل متفوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، خلال جلسة المجلس التنفيذى التي عقدت اليوم بديوان عام المحافظة، أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية على مستوى المحافظة، بحضور محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأعضاء من مجلس النواب.

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وقال «فودة» إن هذا التكريم تكريم «أدبي»، لدعم أوائل الثانوية العامة والأزهرية.

ومن جانبه، أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، على جهود المحافظ الذي كان يجوب مدارس وديان المحافظة، من أجل متابعة العملية التعليمية طوال العام الدراسي.

وأضاف «عقل» أن الدولة المصرية عازمة بكل إمكانياتها لتحقيق أمنيات طلاب وطالبات جنوب سيناء.