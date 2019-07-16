شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: موافقة بنك ناصر على منح قروض سيارات للصحفيين مقابل البدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن محمد خراجة وكيل نقابة الصحفيين للجنة الاقتصادية موافقة بنك ناصر الاجتماعي على منح قروض شراء سيارات للصحفيين بقيمة بدل التدريب والتكنولوجيا البالغ 2100 بنسبة 90% من قيمته على أن يحول البدل للبنك. وأضاف خراجة، أن القرض سيكون على مدار 84 شهر بمقدار 7سنوات، على أن يسدد الصحفي في البداية 20% من قيمة السيارة.

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