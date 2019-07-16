شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: الانتهاء من اعتماد قوائم تسعير خدمات المنظومة للجهات المتعاقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أنه تم الانتهاء من اعتماد قوائم تسعير الخدمات الصحية التى سيتم تقديمها فى المستشفيات وسيتم التعاقد معها لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين مع التطبيق المرحلى للمنظومة.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ، أنه تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة فى ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين ، مشيرة الى أن النظام الجديد يعتمد على فلسفة مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويرتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تيسير سبل الرعاية الصحية للمواطنين.