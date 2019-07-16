شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشبيبة الأرثوذكسية تكرم الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم فادى نصر، الأمين العام لحركة الشبيبة الأرثوذكسية التابعة للكنائس الروم الأرثوذكس الخلقيدونين، مائدة محبة تكريما لنيافة الانبا يوليوس الاسقف العام لاسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية واسقف عام كنائس مصر القديمة والمشرف على دول الخليج وعضو سكرتارية المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ويأتى تكريم نيافة الأنبا يوليوس من قبل حركة الشبيبة الأرثوذكسية لدوره الفعال والايجابي تجاه الحركة المسكونية بالشرق الأوسط. وبارك المائدة كل من المطران انطونيوس الصوري مطران زحلة وتوابعها للروم الأرثوذكس و المطران سلوان موسى مطران جبل لبنان والبترون وتوابعها للروم الأرثوذكس، وقد تبادلوا خلال اللقاء الايقونات كهدايا تذكارية. Advertisements وتعاهدوا على الاستمرار في تطوير العلاقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية وكنيسة الروم الأرثوذكس. حضر اللقاء أيمن كرم الأمين العام المشارك للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة الشبيبة الأرثوذكسية تكرم الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.