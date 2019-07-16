شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تحظر عمل قناة سلام الممولة من قطر لارتباطها بجماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بالحكومة الليبية المؤقتة، الإعلاميين والصحفيين من العمل في قناة سلام ، الممولة من قطر والتي تبث من إسطنبول بتركيا.
وأوضحت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فى ليبيا فى بيان لها أنها منعت قناة سلام من العمل في نطاق الحكومة الليبية المؤقتة؛ لما لها من أجندة معادية لليبيا ووحدتها ولارتباطها بجماعة الإخوان الإرهابية.
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