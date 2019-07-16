شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زعيم المعارضة التركية لأردوغان: دفعنا ثمنًا غاليًا فى صراعنا مع مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة مقطع فيديو لجانب من كلمة لزعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو يطالب أردوغان بالتخلى عن الإخوان والمصالحة مع مصر.
ويقول أوغلو فى كلمته: "إذا أرادت تركيا ألا تخسر فى السياسة الخارجية وأرادت أن تكسب أولا لابد أن يتخلى أردوغان عن الإخوان المسلمين، لابد أن يتركهم".
وتابع: "ما هؤلاء الإخوان؟؟.. نحن نعيش فى الجمهورية التركية ومصلحة الجمهورية التركية تعلو على أى شىء".
وأضاف: "ثانيا.. عليك أن تتصالح مع مصر.. لماذا نتصارع مع مصر.. نحن لدينا تاريخ مشترك مع مصر.. ولدينا ثقافة مشتركة مع مصر.. لماذا نتصارع.. بأى داعٍ نتصارع؟؟".
وتابع: "تركيا تدفع الثمن غاليا لهذا الصراع.. لابد أن نرسل سفيرًا برسالة مصالحة إلى مصر.. ولابد أن نتصالح مع مصر.. نحن لدينا ثقافة مشتركة ولدينا تاريخ مشترك".
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