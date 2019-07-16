شكرا لقرائتكم خبر عن «صيادلة بورسعيد» يرفضون منع تجديد اجازات غير العاملين بـ«التأمين الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب مجلس إدارة النقابة الفرعية لصيادلة بورسعيد، برئاسة الدكتور عبدالوهاب قوطة، عن تعجبه من رفض مديرية الشؤون الصحية في المحافظة، لتجديد الاجازات غير الوجوبية للصيادلة في نطاق المحافظة، دون توضيح سبب هذا الرفض، مشدداً في الوقت ذاته على أن هؤلاء الصيادلة يدفعون تأميناتهم كاملة مع تجديد الاجازات سنوياً، ما يُمثل مصدر دخل للدولة.

وقال «قوطة»، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، إن مجلس النقابة ببورسعيد، سيُخاطب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لاستيضاح سبب رفض تجديد تلك الاجازات، مشدداً على أنه حق سيواصل «المجلس» الدفاع عنه حتى يأتي بحقوق صيادلة بورسعيد إليهم.

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وأشار نقيب صيادلة بورسعيد إلى أن مكتب الاجازات في مديرية بورسعيد تعامل مع صيادلة مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد على اعتبارهم موظفين في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، على الرغم من عدم تعاقد ممن تقدموا بالاجازات للعمل بالمنظومة، ومن ثم لا يسرى عليهم قرار وزير الصحة والسكان رقم 365 لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة أجور العاملين بـ«التأمين الشامل»، والتي حددت موافقة وزير الصحة الكتابية كشرط لاعتماد الاجازات غير الوجوبية للعاملين بـ«التأمين الشامل».

وأكد «قوطة»، أن صيادلة بورسعيد يقفون خلف جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إلا انه من غير المبرر الامتناع عن تجديد الاجازات، خصوصاً أن قرار «365» لم يتضمن كافة العاملين بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد.

من جهته، قال الدكتور أحمد عليوة، أمين عام نقابة صيادلة بورسعيد، إن المشكلة ليست مقتصرة على صيادلة بورسعيد فقط، لكن في الكثير من محافظات الجمهورية.

وأضاف «عليوة»، في البيان، أن هناك مفارقات في تطبيق موظفي مكاتب الاجازات للقرارات، حيث امتنع بعض الموظفين عن الموافقة على الاجازات الوجوبية في مخالفة واضحة، حيث أن الاجازات الوجوبية لا يمكن رفضها لكونها منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.