شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من إنشاء كوبري عتريس بدسوق بتكلفة 2.8 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم الانتهاء من إنشاء كوبرى عتريس على ترعة القضابة بمدينة دسوق بنسبة 100% بتكلفة قدرها 2.8 مليون جنيه، ضمن عملية إنشاء وتنفيذ 5 كبارى بقيمة 6.8 مليون جنيه، وتم إنهاء الخوازيق الخاصة بالكوبرى والبالغ عددها 48 خازوقاً.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة تضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق والسكة الحديد والمساحة والموارد المائية والرى لإنهاء مشكلة كوبرى عتريس بشكل نهائى وجذرى لافتتاحه أمام حركة السيارات للصالح العام وخدمات المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمهندس إبراهيم متولي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.