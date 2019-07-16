شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف القاهرة»: إنشاء إدارة جنائية في كل مأمورية لتحقيق العدالة الناجزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، قراراً لسرعة في إنجاز العمل وتحقيق العدالة الناجزة بإنشاء إدارة جنائية مستقلة في كل مأمورية من المأموريات التابعة للمحكمة.

وجاء القرار بإنشاء إدارة جنائية مستقلة بكل مأمورية من المأموريات التابعة لمحكمة استئناف القاهرة ( مأمورية شمال القاهرة- مأمورية القاهرة الجديدة- مأمورية الجيزة والسادس من أكتوبر )، تختص باستلام كافة القضايا الجنائية فور ورودها من النيابة العامة، وقيدها وتسليمها مباشرة للموظف المختص، وقيدها بدفاتر تسليم لعرضها على الدوائر الجنائية المختصة بالجلسات التي يتم تحديدها بمعرفة المستشار عضو المكتب الفني والمتابعة بكل مأمورية، مع منح صلاحيات المستشار رئيس المحكمة في هذا الشأن للمستشارين أعضاء المكتب الفني بالمأموريات.

يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التي أصدرها «بدري»، والتي من شأنها سرعة إنجاز العمل، واختصار الوقت المستغرق في قيد القضايا الجنائية وتحديد الجلسات الخاصة بها، تمهيداً للفصل فيها في آجال مناسبة، والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام الدوائر، وذلك تحقيقا للعدالة الناجزة.