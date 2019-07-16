شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: محمد صلاح حسَن صورة مصر في الخارج بحسه الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك ضرورة لـ«صناعة طريقة جديدة في التفكير السياسي والعمل على مصطلح الديمقراطية التشاركية».

وأضاف أنه «مهما حاولنا عمل حملات إعلامية في الخارج للنهوض بصورة مصر والعرب والإسلام، لن نستطيع أن نتوصل إلى ما قام به اللاعب الدولي محمد صلاح من تحسين صورة مصر في الخارج بحسه الوطني، كما ساهم في عمل دعاية للسياحة في مصر من خلال الصور التي نشرها من داخل بلده»، لافتًا إلى وجود الكثير من العقول الجيدة في مصر، لكن من المؤسف أن لدينا أسلوب قتل الشخصية ولذا وجب الاعتذار عمن يقومون بمهاجمته الآن، حسب قوله.

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تصريحات «الخشت» جاءت في معرض تعليقه على موجة انتقادات كانت قد وُجهت إلى لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول الإنجليزي نتيجة كتابته تغريدات في حسابه على تويتر خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية، اعتبرها الجمهور «دفاع» عن زميله في المنتخب عمرو وردة، الذي اتهمته فتيات بالتحرش بهن وقيامه بمطاردتهن.

وقال «الخشت»، خلال كلمته لطلاب جامعة القاهرة بمعسكر قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة لطلابها، بحضور النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، الثلاثاء، إن «الجامعة تعمل حاليًا على مجموعة مشروعات كبري، منها تطوير المستشفيات الجامعية وقصر العيني وأبو الريش للأطفال، ورفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام بنسبة 30%، ومشروع الفرع الدولي للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر والذي يقوم على البرامج وليس الكليات، إلى جانب مشروع إسكان الجامعة».

وتابع أن الجامعة تعمل على النهوض بمستوي الطلاب من خلال «مشروع تطوير العقل المصري» الذي تتبناه الجامعة ويستهدف تغيير أفكار الناس علي أسس من الجدية والعمق والانتماء للوطن والرقي بالمنظومة القيمية واحترام القانون والبعد عن الخرافات والشائعات، قائلاً: «ومن هنا تتبع الجامعة مبدأ (ابدأ بنفسك)»، مُعتبرًا أنه عندما نطالب الناس بتغيير طرق التفكير فلابد أولاً أن نقوم بتغيير أنفسنا وتطوير عقولنا.