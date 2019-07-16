شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات»: نزوح 20% سنويًا من خريجي الطب سبب العجز بالمستشفيات‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسين خالد، رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، وزير التعليم العالى الأسبق، أن العجز الموجود حاليًا بأطباء المستشفيات الحكومية والجامعية، سببه نزوح ما يقرب من 20% سنويًا من خريجي كليات الطب للعمل أو استكمال دراستهم العليا خارج مصر، فضلًا عن انقطاع نحو 30% عن ممارسة المهنة في المستشفيات العامة، ما يعنى أن عدد الأطباء المنضم للخدمة سنويًا لا يزيد على 5 آلاف طبيب بمختلف المحافظات.

وأضاف «خالد» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن حل تلك المشكلة ليس زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب الحكومية الموجودة حاليًا؛ وإنما إيجاد حلول حقيقية للمشكلات التي تؤدى إلى مواجهة نزوح الأطباء للعمل خارج مصر أو إحجامهم عن ممارسة المهنة والاستقالة من المستشفيات الحكومية.

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وأكد أن البنية التحتية الحالية لكليات الطب والمستشفيات الجامعية لا يمكنها قبول أعداد أكبر من الطلاب، فضلا عن أن أي زيادة في أعداد خريجى الطب لن تحقق الأهداف المرجوة منها إذا لم يتم إيجاد حلول حقيقية للمشكلات التي تواجه شباب الأطباء حاليًا وعلى رأسها مشكلة تدنى رواتب شباب الأطباء وانعدام التدريب وسوء بنية العمل، إذ يحصل الطبيب الشاب على نحو 2000 جنيه شهريا ويتم قصر الدراسات العليا على 10% فقط من خريجى كليات الطب، إضافة إلى بيئة العمل غير المناسبة التي يعمل فيها الأطباء.

وأوضح رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه يمكن مواجهة ذلك بصرف بدل أومنحة شهرية تعادل ما يتقاضاه حاليًا لخريجى كليات الطب الجدد بدءا من العام المقبل لتشجيع شباب الأطباء على الاستمرار، ولن يكون ذلك مكلفا للقطاع الصحى بصورة كبيرة، إضافة إلى فتح مجال الدراسات العليا أمام جميع خريجى الطب وتفعيل مقترح منح شهادة مهنية وفقا للمعايير والآليات التي يضعها المجلس الصحى لكل عناصر المنظومة ممثلة في الخريج والمقررات والمستشفيات وبرامج التدريب.

وأشار «خالد» إلى أنه من الممكن أيضًا إنشاء كليات طب جديدة وليس زيادة أعداد الطلاب بالكليات القائمة حاليًا، موضحًا أن أفضل نموذج للكليات الجديدة هو أن تكون كليات أهلية تابعة للجامعات الحكومية أو للمؤسسات الاجتماعية وتكون غير هادفة للربح بحيث لا تحمل أعباء ومشكلات كليات الطب الحكومية أو تكرر مشكلات كليات الطب الخاصة، وأن يتم التركيز فيها على التخصصات المطلوبة.