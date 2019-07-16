شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير منظمة «الميدكروز» يزور ميناء الإسكندرية لتنشيط السياحة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار جوردي كابلي، السكرتير العام لمنظمة الميدكروز، ميناء الإسكندرية، الثلاثاء، ضمن جولة له في المنطقة للترويج لسياحة الرحلات البحرية أو «الكروز».

والتقى «كابلي» اللواء أيمن صالح إبراهيم، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن الاجتماع تناول الإمكانات الموجودة لدى الموانئ المصرية واستقرار الحالة الأمنية، ومدى استعدادها لاستقبال السفن السياحية.

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وأوضح الغندور أن الجانبين بحثا سبل دعم الملف المصري لاستضافة إقامة معرض ومؤتمر «سيتريد كروز ميد 2022» بمصر، وإمكانية إيجاد مُشغل لمحطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، واستقدام خطوط ملاحية سياحية للتردد على الميناء.

وأشار إلى أن اللقاء تضمن عرضا تعريفيا بمنظمة الميدكروز كمنظمة دولية غير هادفة للربح تعمل على الترويج للسياحة البحرية على مستوى العالم، وتغطي «البحر الأسود، الشرق المتوسط، غرب المتوسط، بحر الأدرياتيكى».

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أن عرض على السكرتير العام للمنظمة إمكانية طرح الإسكندرية كميناء رئيسي (Home Port) للخطوط الملاحية السياحية بمنطقة شرق المتوسط، ورفع مستوى تمثيل أعضاء الميدكروز على مستوى أفريقيا.

وقال اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن اللقاء نتج عنه عدة توصيات أهمها قيام منظمة الميدكروز في إطار دعم السياحة البحرية بمصر بالترويج لميناء الإسكندرية والموانيء المصرية من خلال منصاتها الدعائية.

وأضاف رئيس هية الميناء أنه سيتم تزويد الميناء بقائمة الشركات الاستشارية المعنية ذات الخبرة في مجال تشغيل محطات الركاب السياحية، وقائمة وبيانات الاتصال للخطوط الملاحية العالمية المترددة على الموانئ المصرية قبل عام 2011 للوقوف على المعوقات.