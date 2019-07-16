شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن موعد بدء حجز أضاحي العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن الأسعار الجديدة للأضاحي خلال أيام، والتي لن تزيد عن أسعار العام الماضي، وفقا لمصادر حكومية رفيعة المستوى.

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وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، أن أسعار الكيلو القائم من العجول البقري لن تزيد على 60 جنيها للكيلو، كما لن تزيد أسعار الكيلو القائم من الخراف عن 65 جنيها، ولن تزيد أسعار الكيلو القائم من الجاموس عن 52 جنيها، وأن الأعداد المطروحة للبيع تزيد على أعداد العام الماضي بنسبة 30.

وأضافت المصادر أنه يمكن للراغبين في حجز الأضاحي التقدم بطلب إلى قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة متضمنا نوع الحيوان وعدده لحجز من المزارع التابعة لقطاع الإنتاج، وذلك من مزرعة الشعير بالقناطر الخيرية أو مزرعة قها التابع للقطاع، مشيرة إلى أن أضاحي وزارة الزراعة تتمتع بجودة عالية نظرا لنظام الرعاية والتغذية للحيوانات التي يتم تربيتها وفقا للقواعد الفنية للتربية بمركز البحوث الزراعية.

وأوضحت المصادر أنه يمكن للمتقدمين لحجز أضاحي العيد دفع جزء من قيمة الأضاحي والتي تصل الدفعة الأولى منها إلى 10 آلاف جنيها للعجل البقري أو الجاموسي، أو دفع 1000 جنيه لحجر الرأس الواحدة من الخراف، على أن يتم استلام باقي المبلغ عند التسليم في اليوم الذي يحدده العميل.