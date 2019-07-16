شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول «حجب نتيجة 380 طالبًا ببيلا».. والمحافظ يعلن إنهاء الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغموض، الثلاثاء، حول حجب نتيجة 380 طالبا بلجنة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية ببيلا بمحافظة كفرالشيخ، بسبب تطابق إجاباتهم وفق ما أعلنه بيان رسمي من وزارة التعليم.

وتسبب ذلك في حالة غضب شديد بين الطلاب وأولياء الامور خوفًا على مستقبل الطلاب، فيما تدخل نواب البرلمان عن الدائرة لدى وزير التعليم، كما تدخل الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ.

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وأعلن «طه» في بيان، الثلاثاء، إنهاء الأزمة بناء على تواصله مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتواصل أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أنه «سيتم إصدار قرار من مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يقضى بإعلان نتائج لجنة مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العامة ببيلا، كما سيتم إتاحة الفرصة للطلاب الذين تم إحالة أوراقهم إلى الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، لأدائهم الامتحانات بالدور الثاني للعام الدراسي المنتهي 2018_2019، الذين كان مقرر حرمانهم من نتائج امتحانات هذا العام الدراسي»، لافتًا إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لهم لدخول امتحانات الدور الثاني لهذا العام حفاظا على مستقبلهم وإدراكًا لظروف أولياء أمورهم.

وقدم محافظ كفرالشيخ خالص الشكر والتحية والتقدير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء مجلس النواب عن بيلا والحامول وكفرالشيخ.

وقال أحد أولياء الأمور لـ«لمصري اليوم»، إنهم فوجئوا عند سحب استمارات أولادهم بأن أغلبية المواد مقيد أمامها عبارة راسب، وإلغاء امتحان العام الدراسي ٢٠١٩، ومحروم من دخول الدور الثاني ٢٠١٩، مؤكدًا أن «المشكلة ما زالت كما هي ومستقبل الطلاب مازال مجهولًا، اتصلنا بالدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ وسؤالها عن الموقف النهائي لتلك المشكلة إلا أنها رفضت الحديث وقالت (الموضوع كله لدى معالي الوزير المحافظ)».