شكرا لقرائتكم خبر عن سفير دولة أرمينيا يزور وزارة الطيران المدنى لبحث تشغيل خط طيران مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار بكارين جريجوريان، سفير جمهورية أرمينيا الديمقراطية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، وزارة الطيران المدنى، حيث بحث سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوى.

وأوضح بيان لوزارة الطيران المدنى اليوم، إن اللقاء تم خلاله مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أهمها تطوير بنود الإتفاقية الثنائية للنقل الجوى الموقعة بين البلدين، وتشغيل خط طيران مباشر بين العاصمتين القاهرة ويريفان.

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وخلال الزيارة أكد على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط بين كل من الشعبين، لافتا الى إمكانية دراسة تنفيذ رحلات مباشرة من أرمينيا إلى مطار سفنكس الدولي لتنشيط الحركة السياحية الأرمنية الوافدة إلى مصر.

ومن جانبه، أكد كارين جريجوريان سفير أرمينيا، على عمق الروابط التاريخية بين البلدين وخاصة وأن مصر من أوائل الدول التي كان لها تمثيل دبلوماسي في أرمينيا بعد الاستقلال في عام 1991.

جدير بالذكر أن شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني تسير 3 رحلات أسبوعياً من يريفان إلى الغردقة و3 رحلات أسبوعياً من يريفان إلى شرم الشيخ .