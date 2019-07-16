شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى الجزائر: بحثت مع وزير الطاقة الجزائرى سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح السفير أيمن مشرفة ، سفير مصر لدى الجزائر، بأنه بحث مع وزير الطاقة الجزائري ، محمد عرقاب ، التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة ، وسبل تعزيزه والدفع به قدما .
وأضاف السفير مشرفة في تصريح أدلى به اليوم، الثلاثاء ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر ، أنه جرى خلال اللقاء استعراض التعاون في مجال "الاستكشافات " الجديدة للطاقة في أفريقيا، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التدريب وإعداد الكوادر، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر .
وأشار إلى أن وزير الطاقة الجزائري وجه الدعوة إلى نظيره المصري ، طارق الملا ، لزيارة الجزائر.
وأوضح السفير مشرفة - في حديثه - أن اللقاء تناول أيضا فرص تعزيز الشراكة والتعاون والاستثمار بين البلدين ، خاصة في مجال الكهرباء والطاقة ، ومصادر الطاقة المتجددة "الهيدروكربونات " والبتروكيماويات ، ومجال الإعداد والتدريب.
ولفت إلى اهتمام واستعداد الشركات المصرية، للتعامل مع نظيراتها الجزائرية في مختلف المشروعات داخل وخارج الجزائر .
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