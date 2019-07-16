شكرا لقرائتكم خبر عن وفد فلسطينى يزور وزارة الطيران المدنى لمناقشة نقل الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة الطيران المدنى اليوم، وفد فلسطينى يتقدمه عاصم سالم وزير النقل الفلسطيني ودياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي بين البلدين.

وفى بداية اللقاء رحبت الوزارة بالوزير عاصم سالم والسفير دياب اللوح، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية الفريدة بين مصر وفلسطين حكومة وشعباً، وأن وزارة الطيران المدني تحرص دائماً على مد جسور التواصل بين أشقائها العرب، من أجل تطوير صناعة النقل الجوي من خلال تبادل الخبرات المصرية في جميع أنشطة الطيران المدني .

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وخلال اللقاء ناقش الجانبان استعدادات نقل الحجاج الفلسطنيين لاداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة، حيث عبر الوفد الفلسطيني عن سعادته بالتعاون القائم بين الدولتين الذي اوتي ثماره في موسم حج العام الماضي، كما ابدي شكره لما لمسوه من تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر الحجيج هذا العام .

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنقل مصر للطيران 3348 حاجًا من حجاج دولة فلسطين علي متن 12 رحلة جوية .