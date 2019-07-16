شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنشر جداول تشغيل قطارات كافة خطوطها بعد آخر تعديلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة السكة الحديد جداول تشغيل قطارات كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى بعد آخر تعديلات تم إدخالها على مواعيد بعض القطارات وإعادة تشغيل بعض قطارات أخرى.

كانت هيئة السكة الحديد أجرت تعديلات على جداول تشغيل القطارات لعام 2019/ 2020 التى تم بدء تطبيقها ابتداء من بداية يوليو الجارى، حيث يستمر العمل بها حتى نهاية يونيو المقبل، وشملت جداول تشغيل العام الجديد إعادة تشغيل 34 قطارا على الخطوط المختلفة بعدما كان سبق إيقافها لاعتبارات أمنية واقتصادية.

كما شملت جداول التشغيل إدخال وقفات جديدة لعدد 40 قطارا عاديا ومكيفا تعمل على الخطوط الطوالى بالوجهين القبلى والبحرى استجابة لطلبات ورغبات المواطنين القطارات ومد مسير 4 قطارات أخرى استجابة لرغبة المواطنين، وتعديل مواعيد10 قطارات بالخطوط الطوالى.