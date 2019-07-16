شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الأدبى.. تعرف على كليات تقبل المتقدمين بتنسيق المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” قائمة بالكليات التى تقبل طلاب المرحلة الأولى من تنسيق 2019 بالشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة، وهى كالتالى.. - اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة - إعلام القاهرة - كلية الألسن كفر الشيخ - كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس - كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية - كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية - الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف - إعلام بنى سويف - الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس - ألسن عين شمس - كلية الألسن بنى سويف - إعلام جامعة جنوب الوادى - ألسن المنيا - كلية الألسن سوهاج - كلية الألسن بالأقصر جامعة جنوب الوادى - كلية الألسن جامعة أسوان - آثار القاهرة. - تربية المنيا. - آثار الفيوم. - تربية عين شمس - تربية الزقازيق - تربية بنها - كلية الآثار بالأقصر - كلية الآثار سوهاج - تربية شبين الكوم - تربية طنطا - تربية الإسكندرية - فنون جميله فنون جامعة الإسكندرية - تربية بورسعيد - آثار قنا جنوب الوادى - تربية حلوان - كلية الآثار جامعة أسوان - تربية ابتدائى المنيا - تربية دمنهور - تربية قنا ج جنوب الوادى - تربية ابتدائى الزقازيق - كلية الآثار انتساب موجه بالأقصر - تربية ابتدائى عين شمس - تربية السادات - تربية بنى سويف - فنون جميلة حلوان - كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة - تربية الفيوم - تربية طفولة الزقازيق - تربية المنصورة - تربية أسيوط - كلية البنات تربية عين شمس - تربية سوهاج - كلية الآثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى - تربية ابتدائى بنها - كلية فنون جميلة أسيوط - تربية ابتدائى بورسعيد - تربية ابتدائى طنطا - تربية كفر الشيخ - تربية ابتدائى شبين الكوم - تربية تعليم أساسى حلقة ابتدائية حلوان - كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد - تربية أساسى ج الإسكندرية - آداب عين شمس - كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف - كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس - آداب القاهرة - تربية الإسماعيلية - كلية علوم الإعاقة والتأهيل ج الزقازيق - تربية نوعية ج المنيا - فنون جميلة المنيا - فنون جميلة فنون الأقصر - التربية للطفولة المبكرة المنيا - تربية ابتدائى السادات - تربية طفولة طنطا - تربية ابتدائى أسيوط - آداب بنها - تربية جامعة السويس - نوعية الزقازيق - تربية ابتدائى المنصورة - كلية حقوق المنيا - آداب حلوان - تربية ابتدائى دمنهور - تجاره القاهرة - تربية فرع الوادى الجديد - تربية شعبة طفولة ج المنوفية - تربية ابتدائى بنى سويف - كلية بنات شعبة طفولة عين شمس - كلية رياض الأطفال أسيوط - تربية أسوان - تربية طفولة الإسكندرية - تربية رياض أطفال بورسعيد Advertisements - تربية ابتدائى الفيوم - رياض أطفال بنى سويف - تربية ابتدائى قنا جامعة الوادي - تربية رياض أطفال جامعة حلوان طالبات - تجارة عين شمس - آداب الإسكندرية - نوعية طنطا - تربية ابتدائى كفر الشيخ - التربية للطفولة المبكرة الفيوم - تربية ابتدائى الإسماعيلية - تربية طفولة قنا ج جنوب الوادى طالبات - رياض أطفال المنصورة - تربية طفولة كفر الشيخ - تربية ابتدائى سوهاج - كلية آداب بورسعيد - تجارة الإسكندرية - التربية للطفولة المبكرة جامعة السادات - تجارة المنصورة - تجارة جامعة دمياط - آداب انتساب موجه القاهرة - تربية طفولة سوهاج طالبات - آداب الزقازيق - تجارة الزقازيق - التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة - آداب انتساب موجه عين شمس - تربية طفولة الإسماعيلية - تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان - رياض أطفال الإسكندرية طالبات - تجارى انتساب موجه القاهرة - آداب انتساب موجه بنها - تربية نوعية بنها - تربية نوعية قنا - حقوق سوهاج - تربية طفولة ج دمنهور - آداب انتساب موجه الإسكندرية - رياض الأطفال ج الإسكندرية فرع مطروح - آداب شبين الكوم ج المنوفية - آداب انتساب موجه حلوان - كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور - كلية البنات آداب عين شمس - سياحة وفنادق الإسكندرية - تجارة انتساب موجه عين شمس - تربية الغردقة جنوب الوادى - تربية نوعية الإسكندرية - آداب المنصورة - آداب الفيوم - تربية نوعية جيزة - آداب طنطا - تجارة انتساب موجه حلوان - تجارة الإسماعيلية ج قناة السويس - تجارة بنها - آداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية - تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان - آداب دمنهور - تربية نوعية كفر الشيخ - تربية نوعية موسيقية المنيا - آداب قنا ج جنوب الوادى - كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس - تجارة انتساب موجه الإسكندرية - كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان - تجارة كفر الشيخ - نوعية أسيوط - آداب كفر الشيخ - نوعية موسيقية الزقازيق - تربية ابتدائى جامعة السويس - آداب المنيا - تربية نوعية عباسية - الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس - تربية رياض أطفال ج دمياط طالبات - تربية طفولة جامعة السويس - تجارة بورسعيد - تربية نوعية موسيقية قنا - حقوق القاهرة - حقوق عين شمس - حقوق بنى سويف - آداب بنى سويف - تجارة قنا ج جنوب الوادى - آداب أسوان - آداب فرع الوادى الجديد - تربية العريش - تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ - تجارة بنى سويف - آداب العريش - تربية جامعة دمياط - تجارة شبين الكوم ج المنوفية - آداب سوهاج - تجارة دمنهور - آداب دمياط - آداب أسيوط - كلية التربية الفنية ج المنيا

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