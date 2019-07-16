شكرا لقرائتكم خبر عن موعد فتح باب التنسيق وتسجيل الرغبات.. من الأحد 21 إلى الخميس 25 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من التنسيق اعتباراً من يوم الأحد الموافق21/7/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019، إذ أنه من المقرر أن يتقدم الطلاب الحاصلين على 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالى عدد طلاب 30152، أما الشعبة الهندسية فيتقدم لها الطلاب الحاصلين على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14690طالبا وطالبة.

ومن المتوقع أن يستقبل الموقع الإلكترونى للتنسيق، رغبات طلاب المرحلة الأولى يوم الخميس المقبل ويتقدم للشعبة الأدبية خلال المرحلة الأولى من التنسيق الطلاب الحاصلين على 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 98471 إذ أنه من المقرر أن يتقدم لمرحلة التنسيق الأولى بتنسيق 2019 عدد طلاب 143313طالبا وطالبة، مقابل 126807 طلاب وطالبات بتنسيق المرحلة الأولى للعام الماضى 2018، وبذلك يكون هناك زيادة فى عدد طلاب المرحلة الأولى لهذا العام بواقع 16596 طالبا وطالبة مما يؤكد المؤشرات الخاصة بارتفاع الحدود الدنيا للكليات خاصة كليات المجموعة العلمية بشكل كبير.

وأصدر مكتب تنسيق القبول بالجامعات، عدد من التعليمات لطلاب المرحلة الأولى الذين من المقرر أن يبدأوا تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى يوم الأحد المقبل وتستمر أعمالها حتى يوم الخميس المقبل، وجاءت هذه التعليمات بأن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية بدون تكلفة، من خلال الموقع التالي:www.Tansik.Egypt.gov.eg، كما أنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق بالمجان، ويتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.