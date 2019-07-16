إنشاء إدارات جنائية.. رئيس استئناف القاهرة يوجه بتحقيق العدالة الناجزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا لأجل السرعة في إنجاز العمل وتحقيق العدالة الناجزة، بإنشاء إدارة جنائية مستقلة في كل مأمورية من المأموريات التابعة للمحكمة.

الإدارات الجنائية المستقلة الجديدة هي؛ مأمورية شمال القاهرة - مأمورية القاهرة الجديدة - مأمورية الجيزة والسادس من أكتوبر، تختص باستلام كافة القضايا الجنائية فور ورودها من النيابة العامة، وتقيدها وتسليمها مباشرة للموظف المختص، وقيدها بالدفاتر.

وتعرض القضايا، على الدوائر الجنائية المختصة بالجلسات التي يتم تحديدها بمعرفة المستشار عضو المكتب الفني والمتابعة بكل مأمورية، مع منح صلاحيات المستشار رئيس المحكمة في هذا الشأن للمستشارين أعضاء المكتب الفني بالمأموريات.

يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التي أصدرها المستشار "بدري"، لسرعة إنجاز العمل، واختصار الوقت المستغرق في قيد القضايا الجنائية وتحديد الجلسات الخاصة بها، تمهيدًا للفصل فيها في آجال مناسبة، والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام الدوائر؛ لتحقيق العدالة الناجزة.