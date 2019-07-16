"سرق أكل من المحل".. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل "مجهول" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة في القبض على مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص (مجهول الهوية) في عابدين.

كان قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة لشخص "مجهول الهوية"، في العقد الرابع من العمر بدائرة القسم، وبها إصابات عبارة عن "جروح متفرقة بالجسم".

تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، هم "مالك محل تجاري كائن بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه في عدد 9 قضايا تبديد، إيصال أمانة، وشقيقه (شريك بذات المحل)، وعامل بذات المحل".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم حال تواجدهم بمحل عملهم فوجئوا بقيام المجنى عليه بسرقة بعض المنتجات الغذائية من أمام المحل، وتمكنوا من ضبطه واصطحابه داخل المحل، وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها، والتي أودت بحياته، وعقب ذلك قاموا بنقله لمكان العثور على الجثة.