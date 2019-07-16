ضبط أجنبية لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من منزل بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، حال محاولتها بيع مشغولات ذهبية قامت بسرقتها من داخل المنزل محل عملها. كانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية. Advertisements عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها (تحمل جنسية إحدى الدول العربية وتعمل بأحد المنازل بالشيخ زايد/ الجيزة)، وبحوزتها (خاتم ألماظ -9 تعليقة ذهب-6 فردة حلق ذهب)، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل المنزل عملها بأسلوب المغافلة. باستدعاء المجني عليها -صاحبة المنزل-تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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