ضبط تاجر مخدرات بحوزته 20 كيلو حشيش وسلاح ناري في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عنصر إجرامي، بحوزته سلاح ناري وقرابة 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام (عنصرين إجراميين–سبق اتهام أحدهما في قضية مخدرات) بالإتجار في المواد المخدرة، متخذان من مسكن أحدهما الكائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما بمسكنه، وبحوزته (154 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى19,250 كيلو جرام، فرد خرطوش، طلقة من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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