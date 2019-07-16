"الطيران المدني" تدرس تسيير رحلات مباشرة من أرمينيا لمطار سفنكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

بحثت وزارة الطيران المدني مع كارين جريجوريان سفير أرمينيا الديمقراطية بالقاهرة سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي، وتطوير بنود الإتفاقية الثنائية للنقل الجوى الموقعة بين البلدين، وتشغيل خط طيران مباشر بين العاصمتين القاهرة ويريفان ، اكدت الوزارة على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط بين كل من الشعبين.

وجرى بحث إمكانية دراسة تنفيذ رحلات مباشرة من أرمينيا إلى مطار سفنكس الدولي لتنشيط الحركة السياحية الأرمنية الوافدة إلى مصر، جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني مع سفير أرمينيا.

أكد كارين جريجوريان سفير أرمينيا على عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وخاصة أن مصر من أوائل الدول التي كان لها تمثيل دبلوماسي في أرمينيا بعد الاستقلال في عام 1991.

يذكر أن شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني تسير 3 رحلات أسبوعياً من يريفان إلى الغردقة، و3 رحلات أسبوعياً من يريفان إلى شرم الشيخ.​