وزير الري يزور جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لبحث أوجه التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال بيان صادر عن وزارة الري، إن وزير الري والموارد المائية، زار جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، لبحث أطر التعاون بينهما بما يتماشى مع متطلبات الوزارة وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030

واستقبلت الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء الجامعة، الوزير والوفد المرافق له وجرى عرض فيلم عن بعض المشروعات التطبيقية فى مجالات الري والزراعة وأيضا تم استعراض مشروعات تخرج الطلاب المتعلقة بذات الشأن.

وأكدت "الدجوى" رئيس مجلس الأمناء، ترحيب الجامعة بتقديم كافة إمكانيات مركز التميز العلمي وريادة الأعمال الخاص بالجامعة للوزارة لتوظيف الأبحاث والمشروعات المتاحة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحالية الخاصة بالشأن المائي

وقال وزير الموارد المائية والري، إن تلبيه وزارة الري للدعوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتبنى كافه الأفكار والأطروحات المبتكرة لمواجهه التحديات المائية.