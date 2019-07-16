أخبار مصر | 30 صورة من متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ (مقتنيات نادرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 صورة من متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ (مقتنيات نادرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد افتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ نقطة فارقة في تاريخ الثقافة المصرية، وقد حرصت الدولة أن يكون المتحف في قلب الحي الذي خرج منه الأديب العالمي حيث احتل المتحف طابقين كاملًا في تكية أبو الدهب الأثرية والتي تقع في حي الأزهر والغورية.

والمتحف على دورين دور أرضي، والذي يضم "أمن واستقبال، ومكتبتين لمؤلفات نجيب محفوظ بالعربية وأخرى باللغات الأجنبية، بالإضافة إلى مكتبة سمع بصرية"، كما يضم الدور 2 فصل دراسي "لدراسة السيناريو، فصل لدراسة الكتابة الإبداعية 3".