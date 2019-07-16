أخبار مصر | محافظة القاهرة تخصص أراضي للمباني الخدمية ودور العبادة بعدد من أحيائها‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تخصص أراضي للمباني الخدمية ودور العبادة بعدد من أحيائها‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على تخصيص قطعة أرض لإقامة مجموعة من المباني الخدمية بمدينة بدر لخدمة سكان مشروع أرض الـ100 فدان شمال الحي الرابع بمدينة بدر والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وتشمل مدرسة ومسجد ووحدة إطفاء ومركز طبي ومكتب بريد ومنطقة خدمات ترفيهية فى اطار استكمال الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وأشار المحافظ إلى أنه من الضروري فى حالة إنشاء مجمع سكنى جديد لابد من استكمال كافة الخدمات اللازمة له من مدارس وأسواق ومراكز طبية وحضانات ووحدات خدمات كمكاتب تموين وصحة، بالإضافة الى توفير المراكز الثقافية والفنية والترفيهية لتحقيق الاستقرار الكامل للأسرة.

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كما وافق المجلس على تعديل تخطيط مشروع منطقة الخيالة المقام على مساحة 37,5 فدان بحي البساتين لإقامة كنيسة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء كنيسة، بالإضافة إلى المسجد بالتجمعات السكنية الجديدة لتمكين سكان مشروعات الإسكان الجديدة من أداء شعائرهم الدينية.

ووافق المجلس على تخصيص قطع أراضي بمشروع الاسمرات 3 بحي المقطم لإقامة 3 منافذ بيع لصالح جهاز الخدمة الوطنية، ومنفذي بيع لصالح وزارة الداخلية، ومنفذ واحد لصالح وزارة التموين مساحة كل منها حوالي 120 م وذلك لتوفير السلع والخدمات اللازمة للمواطنين القاطنين بالمنطقة بأسعار مناسبة.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 2000م2 بأرض الخدمات بجوار أرض العمدة غرب الأوتوستراد بحي المعصرة لإقامة سوق حضاري في إطار جهود المحافظة للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين وتوفير أسواق حضارية لهم مزودة بجميع المرافق والخدمات.