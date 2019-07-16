أخبار مصر | خطة وقائية للقضاء على البلهارسيا بمصر بحلول 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة وقائية للقضاء على البلهارسيا بمصر بحلول 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير20 مليون قرص "برازيكوانتيل" لعلاج البلهارسيا للتجهيز لبدء المراحل الأولى والثانية والثالثة من خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بنهاية عام 2022، بإجمالي مستهدف 6.9 ملايين مواطن بـ20 محافظة اعتبارًا من الشهر الحالي، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي أن المحافظات المستهدفة هي كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والشرقية والبحيرة والإسكندرية والمنوفية والغربية ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، حيث يتم إجراء علاج جموعي بالبؤر عالية الانتشار للبلهارسيا والتي يتم تحديدها عن طريق الفحص الروتيني للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع وحدات الرعاية الصحية.

وأضاف أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من خطة الوزارة أول الشهر الجاري لتستمر حتى يوم 8 أغسطس القادم، وتستهدف 2 مليون و338 ألفًا و492 مواطنًا بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة في الفترة من أول شهر سبتمبر وحتى 5 أكتوبر وتستهدف 2 مليون و135 ألفًا و822 مواطنًا وتلميذًا في محافظتي الشرقية والبحيرة.

ونوه إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 20 أكتوبر وتستمر حتى 12 نوفمبر وتستهدف 2 مليون و416 ألفًا و367 مواطنًا وتلميذًا في محافظات الإسكندرية والمنوفية والغربية ودمياط والإسماعيلية وشمال سيناء والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه نظرًا لما حققته مصر من إنجاز في مجال القضاء على البلهارسيا فقد تم تدريب 14 متدربًا مرشحين من دولتي العراق واليمن الشقيقتين في مجال مكافحة البلهارسيا بمركز تدريب المتوطنة بمدينة فايد بالإسماعيلية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك لنقل الخبرات والتجربة المصرية الناجحة في هذا المجال للدول العربية الشقيقة.

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وفي إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض الملاريا، أشار الدكتور علاء عيد، إلى أنه تم فحص 93 ألف عينة دم عشوائية جميعها سلبية، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، كما تم تأكيد وعلاج 147 حالة وافدة بمستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم صرف العلاج الوقائي لـ 585 فردًا من المسافرين لدول يتوطن بها المرض.

وأضاف عيد أنه تم تشكيل فريق عمل لإعادة مطابقة البيانات على النظام المميكن المعمول به لحالات الملاريا وخاصةً فيما يخص التشخيص النهائي ومطابقتها بنتائج المعامل، كما تم تنظيم تدريبات للأطباء والملاحظين الصحيين وفنيي المعمل في جميع محافظات الجمهورية.

وبالنسبة لمرض الفيلاريا أوضح الدكتور علاء عيد، أنه تم فحص 5 آلاف و500 عينة دم ليلية عشوائية جميعها سلبية، وعلاج 75 حالة بمستشفيات الجلدية في جميع محافظات الجمهورية،خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أنه تم تدشين قاعدة بيانات للحالات المزمنة لمرضى الفيلاريا، مؤكدًا توافر العلاج بجميع أنواعه وتوزيعه بالمجان، يأتي هذا في إطار الحفاظ على خلو مصر من مرض الليشمانيا الحشوية وخفض نسبة انتشار مرض الليشمانيا الجلدية.

وجدير بالذكر أنه تم تجريع 12 مليون و785 ألفًا و55 تلميذًا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية ضمن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تغطية 101.9%.