مصر | التحقيق في مقتل شخص على أيدي تاجر بكرداسة.. و"خلافات مالية" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في مقتل شخص على أيدي تاجر بكرداسة.. و"خلافات مالية" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة مع تاجر. وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة أن خلافات مالية تسببت في نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط القاتل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

بدأت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قتل أحد الأشخاص على أيدي تاجر بمنطقة كرداسة، نتيجة للاعتداء عليه خلال مشاجرة، بسبب خلافات مالية سابقة، فيما طلبت سرعة التحريات حول الواقعة