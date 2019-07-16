مصر | "عايرها أصدقاؤها بمجموعها فانتحرت".. طالبة ثانوي تقفز من الطابق الثالث بالتبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عايرها أصدقاؤها بمجموعها فانتحرت".. طالبة ثانوي تقفز من الطابق الثالث بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة التبين، بدفن جثة فتاة قامت بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بمنطقة الحكر البحري، بسبب مرورها بأزمة نفسية بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

وكما استدعت النيابة أهلية الفتاة بعدما أكدوا عدم وجود شبة جنائية وأنها كانت أمنيتها أن تلتحق بإحدى كليات القمة خاصة بعد دخولها قسم علمى رياضة بالثانوية العامة، وأضافوا أنها كانت متفوقة في دراستها وكانت تجتهد من أجل الدخول لكلية من كليات القمة، وأنها انهارت يوم ظهور النتيجة فتفأجت بمجموع 66% فانهارت بعد ذلك، ودخلت في حالة نفسية سيئة بعدما قام بعض أصدقائها بمعايرتها، ولم تتكلم مع أحد بعدها، ويوم الواقعة دخلت والدتها عليها الغرفة لتتفاجأ بقفزها من شرفة الغرفة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة التبين، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها مصرع فتاة عقب سقوطها من الطابق الثالث بمنطقة الحكر البحري، وبالانتقال والفحص تبين قيام فتاة تدعى "ضحى أبو الفتوح"، 18 سنة، ومقيمة بمنطقة حكر التبين، بالانتحار قفزا من الطابق الثالث من شرفة العقار محل سكنها بسبب مرورها بأزمة نفسية، بعد حصولها على مجموع قليل في امتحانات الثانوية العامة، وقام بعض أصدقائها بمعايرتها، ونتج عن الحادث مصرع الفتاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.