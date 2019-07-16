«الصحة»: إعدام 427.5 كجم أغذية فاسدة خلال حملة على النوادي الرياضية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إعدام 427.5 كجم أغذية متنوعة، و158 لتر زيوت وعصائرغير صالحة للاستخدام الآدمي، جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الوزارة على المطاعم والكافتيريات بالنوادي الرياضية، خلال الأسبوع الماضي، بمحافظتي القاهرة والجيزة.
يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على سلامة المواد الغذائية (الأغذية والمشروبات) التي تقدم لأعضاء النوادي الرياضية، والحفاظ على صحة المواطنين من خلال إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط عمليات تداول المواد الغذائية بالأسواق لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطن.
وأوضحت الوزارة أن الحملة شملت المرور على 14 نادٍ رياضي و48 منشأة غذائية داخل تلك النوادي للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، لافتة إلى أنه تم سحب عدد 113 عينة أغذية مختلفة وتم إيقاف تشغيل 4 منشآت عن العمل لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، فيما تم تحرير 114 محضر جنحة صحية للمخالفات التي تم رصدها.
وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم تشكيل فرق من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بمحافظتي القاهرة والجيزة للمرور على المنشآت الغذائية داخل النوادي الرياضية للتأكد من مدى استيفاء تلك المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية المطلوبة والتأكد من حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء واستبعاد من تظهر عليه أي علامات مرضية، فضلاً عن التأكد من صلاحية الأغذية المتداولة للاستهلاك الآدمي من عدمه عن طريق سحب عينات منها وإرسالها للمعامل لفحص مدى الصلاحية للاستهلاك الآدمي.
وشدد «عيد» على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مؤكداً تكثيف تلك الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالنوادي الرياضية، أو سلاسل السوبر ماركت، أو المصانع، وأيضاً المطاعم والكافتيريات، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
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