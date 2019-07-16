شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: افتتاح أول 6 قرى ضمن مشروع القرية الآمنة لتطوير 100 قرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، إنه تم تنفيذ مشروع القرية الآمنة بعدد 6 قرى، ليشمل 200 منزل، حيث يهدف المشروع إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن داخل المنازل الأكثر عرضة لحوادث الحرائق، والذي تنفذه مؤسسة أهل مصر بالتعاون مع إحدى شركات المياه الغازية العالمية، ويستهدف القرى الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة كبيرة من المشروعات والجهود المبذولة بالشراكة مع المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بالقرى، مؤكدًا على أن المحافظة تسعى من خلال التكامل والتضافر مع شركاء التنمية سواء المؤسسات الخيرية أو القطاع الخاص أو المجالس القومية المعنية لتطوير وتدعيم مستوى الخدمات الحيوية بـ225 قرية في 40 وحدة قروية محلية، والتي تضم أكثر 860 تابع، خاصة في الخدمات التي تمس احتياجات المواطن الأساسية واليومية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والتي تترجمها الحكومة بالتعاون المجتمع المدني لواقع عملي.

جاء ذلك خلال لقائه وفد مشترك من مؤسسة أهل مصر والشركة الممولة للمشروع، والذي ضم كل من الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، والمهندس أحمد راضي، مدير عام الشركة الممولة، والدكتورغادة مكاري، المدير الإقليمي للعلاقات الخارجية بالشركة، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، حيث استعرض مسؤولو المشروع أهم مكوناته وأهدافه والتي من أهمها السعي الحثيث للحد من الأضرار الناتجة عن حوادث الحرائق وما يترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

Advertisements

وطالب محافظ بني سويف بأهمية التوسع في عدد القرى المستهدفة، بالإضافة إلى تنويع المشروعات المستهدفة لتشمل كافة جوانب حياة المواطن، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، توفير سكن مناسب وآمن، ومصدر دخل كريم، ودعم احتياجات المواطن الطبية والعلاجية، ودعم البرامج التثقيفية ورفع وعي المواطنين، على أن يتم تنفيذ ذلك حسب الأولوية في المكان والإحتياجات والدعم المالي المتوافر، مؤكدًا على أن المحافظة أعدت خطة يجري تنفيذها تستهدف تعظيم دور المجتمع المدني والقطاع الخاص بجانب جهود الحكومة وهو مايطلبق عليه المثلث الذهبي لتنمية شاملة ومستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأعرب المهندس أحمد راضي، مدير إحدى شركات المياه الغازية العالمية في مصر، عن تقديره لحجم التسهيلات التي قدمتها محافظة بني سويف تحت إشراف مباشر من المحافظ المستشار هاني عبدالجابر، وذلك كان العامل الأساسي في اختيار بني سويف كأول محافظة يتم تنفيذ المشروع بها، مشيرًا إلى دعم الشركة المستمر للتنمية في مصر قائلا: «نفخر بكوننا جزء من المجتمع المصري وبالإنجازات التي تم تحقيقها في مشروع تنمية 100 قرية، ونحن نسعى دائمًا جاهدين للمساهمة في النهوض بالمجتمع المصري من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنمية الفرد والمجتمع.

وأوضحت الدكتورة غادة مكادي، المدير الإقليمي للعلاقات الخارجية والاستدامة بالشركة عن اعتزازها بالعمل بمحافظة بني سويف للتسهيلات المقدمة من فريق عمل تنفيذي تنموي يوجد بالمحافظة، مشيرة إلى التعاون المثمر مع مؤسسة أهل مصر وتقديرها لنتائج التعاون المثمر مع مؤسسة أهل مصر، مؤكدة استمرار الشركة لتنمية القرى لما له من أهمية كبرى في الخطة الوطنية للتنمية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ضمن استراتيجية الشركة الشاملة للتنمية المجتمعية من خلال مشروع تنمية الـ100 قرية الذي بدأ في عام 2011، ويهدف إلى تطوير شامل للقرى عن طريق محاور محددة.

من جانبها، أشادت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، بالتعاون المثمر مع أجهزة المحافظة قائلة: «وجدنا محافظًا حريصًا على استثمار كافة الجهود لتنفيذ مشروعات أكثر، وأن توجيهاته بتذيل كافة المعوقات يمثل ذلك دعمًا نوعيًا لجهود المؤسسة بمحافظة بني سويف»، منوهة عن التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص،قائلة: «تعاني العديد من محافظات الصعيد من مشكلات اجتماعية وتنموية واقتصادية كبيرة لم يتم الالتفات لها لعقود طويلة. لذا أعتبر تعاوننا مع القطاع الخاص من الخطوات المحورية لتقديم المزيد من الدعم لأهالينا.»

وأكدت أن مؤسسة أهل مصر للتنمية تسعى من خلال مشروع «القرية الآمنة» لتقديم الحد الأدنى من الخدمات ومشروعات البنية التحتية التي تتيح لبعض قرى بني سويف عدم التعرض للحرائق التي تؤدي لحدوث كوارث إنسانية كبيرة، لافتة إلى أن دعم الشركات ومؤسسات المجتمع تعد من الأمور الحيوية التي تمكن المؤسسة من الاستمرار في هذا المشروع وغيره من المشروعات التنموية الأخرى.

محافظ بني سويف افتتاح أول 6 قرى ضمن مشروع القرية الآمنة