شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ المستشار «عبد الله عصر» برئاسة «النقض» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإثنين، بزيارة دار القضاء العالي، لتقديم التهنئة للمستشار عبدالله عصر، بمناسبة تولي سيادته منصبه الجديد رئيساً لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى.
متمنياً له دوام التوفيق والسداد، في أداء رسالته السامية في تحقيق العدالة، وترسيخ دولة القانون.
كما استقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس الإثنين أيضاً بمقر الهيئة، المستشارعمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وذلك لتهنئته بتولي منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.
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