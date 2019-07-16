شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية في لقاء المواطنين: «مش عايز قرارات على الورق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، على قطع المرافق عن أي منشأة مخالفة، في حال تلاعب أصحابها بقرار الغلق الصادر لها، قائلًا: «مش عايز قرارات على الورق» .

جاء ذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين من وجود مغسلة سيارات مخالفة بشارع محمود حمدي بمدينة المنصورة، وذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، الثلاثاء، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

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وقرر المحافظ إغلاق مغسلة سيارات مخالفة وكلف رئيس حي غرب المنصورة بتوجيه خطاب لكلا من شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بقطع المرافق عن المغسلة بسبب عودة مالكها للفتح عقب كل قرار إغلاق.

وتتضرر أحد المواطنين من عدم تنفيذ قرار إزالة تعديات على الشارع العام بقرية «ديسط» التابعة لمركز طلخا.

وتعجب محافظ الدقهلية قائلًا: «هل انتهت كل مشكلات المدن والمراكز عشان تيجي لي مشكلة إزالة عتبة سلم»، وكلف رئيس مدينة طلخا والتخطيط العمراني بمراجعة خط التنظيم بالشارع محل الشكوى.