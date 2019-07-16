شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب قبول التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية غداً الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، فتح باب قبول الطعون والتظلمات على نتائج الثانوية الأزهرية، بقسميها العلمي والأدبي وشعبة العلوم الإسلامية، غداً الأربعاء.

وأكد وكيل الأزهر الشريف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، «أن الأزهر قرر قبول تظلمات وطعون الطلاب وأولياء الأمور على نتائج الثانوية الأزهرية 2019 بذات المنظومة التي تم العمل بها العام الماضي؛ تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعدما أثبتت نجاحاً كبيراً في تخفيف الأعباء عن الجميع».

وقال وكيل الأزهر إنه سيتم قبول الطعون إلكترونياً في الإدارات التعليمية الأزهرية، والتي تم زيادتها إلى 198 إدارة تابعة للمناطق الأزهرية الـ 27 منطقة على مستوى الجمهورية؛ تيسيراً على الطلاب.

وأوضح أن الطعون الإلكترونية سوف تمكن جميع طلاب الثانوية الأزهرية، من تقديم التظلم على نتيجة المواد، ومراجعة نتائجهم والإطلاع عليها إلكترونيًا داخل الإدارات التابعين لها دون الحاجة للسفر إلى القاهرة، حيث ستقوم الغرفة الرئيسية بالقاهرة بعمل مسح ضوئي لأوراق المتظلمين (بي دي إف) وإرسالها إلكترونيًا للإدارات التي يتبعونها؛ حتى يقوم الطلاب بمراجعتها ومن ثم تحديد الأسئلة أو الإجابات والدرجات التي لم يتم رصدها أو التعامل معها، أو حدث فيها خطأ من جانب لجان تصحيح الأوراق، ثم إعادة إرسال تلك الملاحظات إلى الغرف الرئيسية للتصحيح؛ لإعادة تقدير الدرجات مرة أخرى، لإعطاء كل ذي حق حقه.

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وتابع عباس، في إطار حرص الأزهر الشريف على تطوير نظام التعليم الأزهري بما يواكب مستجدات العصر والقضاء على الظواهر السلبية التي تشوب العملية التعليمية، قام قطاع المعاهد الأزهرية خلال العام الدراسي (2018/ 2019) م، بإتباع منظومة الإختبارات الشفوية الإلكترونية بالصوت والصورة، لمادتي القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف، لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

وقال وكيل الأزهر الشريف، «إن تطبيق منظومة الإختبارات الشفهية الإلكترونية هذا العام، ساهم بشكل كبير في تحقيق مبدأ العدالة والشفافية لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، كما يساهم في توثيق إجابات الطالب؛ لسهولة الغطلاع عليها ومراجعتها حال التظلم عليها، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف أعفى الطلاب المتظلمين على نتيجة الإختبارات الشفوية لمادتي القرآن الكريم والحديث النبوي من المصروفات».

ودعا وكيل الأزهر الشريف، الأسر وأولياء الأمور إلى العمل على خلق مناخ ملائم لنجاح أبنائهم، وتحسين اختياراتهم في المرحلة القادمة أيًا كانت النتائج التي حصلوا عليها.

وأضاف أن المنظومة الجديدة للتظلم والتي تم اعتمادها، تؤكد أن الأزهر قد سلك الطريق الأفضل لإصلاح التعليم الأزهري وتطويره، والتقدم بها إلى الأمام ومواكبة العصر والتحديات الراهنة إلى جانب سرعة ودقة الأداء، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمرافق العامة للدولة.

وكان وكيل الأزهر، قد اعتمد يوم الأحد الماضي، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2018 /2019م، وذلك في حضور الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والدكتور عماد حماة، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين.