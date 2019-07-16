شكرا لقرائتكم خبر عن «البدرشيني»: الجيش المصري يشهد تاريخاً حديثاً من التطور والتدريب والتسليح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أركان حرب هيثم السيد البدرشيني، مدير معهد ضباط الصف المعلمين، أن الجيش المصري أثبت ريادته على مر العصور، وأنه يشهد الآن تاريخاً حديثاً من التطور والتدريب والتسليح.

وقال اللواء البدرشيني ـ في كلمة له خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ157 بمعهد ضباط الصف المعلمين اليوم الثلاثاء ـ: «نرحب بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في معهد ضباط الصف المعلمين، أحد صروح العسكرية المصرية الشامخة في يوم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة (دفعة الشهيد رقيب أحمد محمد عبدالعظيم)، حيث ينالون اليوم شرف الإنضمام إلى القوات المسلحة المصرية».

وأضاف أن تشريف الرئيس السيسي، اليوم هو مبعث فخر وإعتزاز لأبنائكم الخريجين يمنحهم الثقة ويؤكد لديهم قيم الولاء والانتماء للوطن، وهم يخطون بأقدامهم طريق المجد الذي سار فيه الأجيال التي سبقتهم وحققوا للوطن الأمن والاستقرار.

وأوضح أن المعهد أولى اهتماما كبيراً بتطوير أساليب التدريب ليس فقط في العملية التعليمية، ولكن أيضاً ببناء شخصية ضابط الصف المقاتل بدنياً وثقافياً ونفسياً، ليكون قادراً على التعامل مع أحدث الأسلحة ومواجهة حروب الجيل الرابع، التي تعتمد على تدمير الفكر وزرع الفتن ونشر الشائعات لهدم الدولة.

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كما قال اللواء البدرشيني،: «نحن على يقين أن هذه الدفعة من ضباط الصف المعلمين دم جديد يتدفق في شرايين القوات المسلحة، ليعظم قدراتها في مواجهة التهديدات المختلفة واستئصال جذور الشر والإرهاب للزود عن وطننا الأبي المفدي».

وأضاف أن جيش مصر هو درع الوطن وسيفه على مر العصور مهما بلغت التحديات والتضحيات، فهو جيش يصون العرض ويحمي الأرض ويضحي في سبيله بفلذات أكباده شهداء لتظل رايته عالية خفاقة، مقدماً كل التحية لشهداء الوطن ومصابي العمليات الحربية في كل زمان ومكان.

وأعرب البدرشيني، عن شكره وتقديره للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر لأوجه التطوير بالمعهد في كافة المجالات، كما توجه بكل الشكر والعرفان للسادة مديري المعهد السابقين على كل ما حققوه من تطوير وما بذلوه من جهد لإستمرار رسالة المعهد.

وهنأ الطلاب الخريجين وأسرهم بالتخرج وبشرف الإنضمام لصفوف القوات المسلحة المصرية، وأوصاهم بالإنضباط العسكري، حيث أنه أساس النجاح، كما أوصاهم بالعمل والتدريب والمحافظة على أسلحتهم، ودعاهم إلى أن يكونوا مثلا يحتذي به وقدوة لجنودهم، وأن يتسلحوا بالعلم والمعرفة والأمانة والشرف، وليجعلوا مصر غايتهم وقبلتهم.

واختتم مدير معهد ضباط الصف المعلمين، كلمته، قائلاً «سيادة الرئيس، بكل العزيمة والإصرار، نجدد العهد لسيادتكم بمواصلة العمل والجهد متخذين شعار معهدنا (إيمان ..عزم.. فداء) نبراسا لنا، إيماناً بالله وبحب الوطن وبأن جندنا خير أجناد الأرض، عزم أبدا لا يلين، وقوة لتخطي الصعاب لتنفيذ مختلف المهام، فداء بالروح لصون ثري مصر المقدس، داعين الله أن يسدد خطاكم لما فيه رفعة مصرنا الحبيبة، عاشت مصر قوية أبية، وحفظ الله شعبها وجيشها من كل سوء».