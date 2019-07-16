شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتصريح بزيارة استثنائية واحدة لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2019، وذلك خلال الفترة من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 8 أغسطس، ولا تحتسب من الزيارات المقررة لهم.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن ذلك جاء في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى دعم أواصر التواصل الاجتماعي لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة ذويهم في الأحتفال بالمناسبات والأعياد الرسمية، ولحرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.
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