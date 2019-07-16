شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم نجيب محفوظ تهدي معطف والدها لوزارة الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدت أم كلثوم نجيب محفوظ، معطف والدها إلى وزارة الثقافة لينضم إلى مقتنيات متحفه الذي تم افتتاحه، الأحد الماضي.

وقالت وزارة الثقافة إن نجلة الراحل عبرت عن سعادتها وفخرها بافتتاح متحف والدها وقررت إهداء وزارة الثقافة معطف والدها لينضم إلى مقتنيات المتحف التي تروى سيرة أديب نوبل وإنجازه في جذب انتباه العالم إلى فن الرواية المصرية الحديثة.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، متحف نجيب محفوظ في تكية محمد بك أبوالدهب بالأزهر، بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد، يرافقها الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ونجلة الراحل أم كلثوم نجيب محفوظ، مع عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، ووجهت وزير الثقافة الدعوة إلى جموع الشعب خاصة الشباب والأجيال الجديدة لزيارة متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ والاطلاع على مسيرة وقصة أحد أعلام قوة مصر الناعمة.