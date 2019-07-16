شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربي لتحديث الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اليوم، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال لجنة التنسيق العليا لمناقشة الإطار العام للاستراتيجية العربية للبحث العلمي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على مستوى الخبراء المختصين من المنظمات العربية المتخصصة والمعنية، على مدى يومين برئاسة السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

وأكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة أنه بعد إقرار القمة العربية في الأردن 2017، للاستراتيجية العربية للبحث العلمي، أوصت بإعداد إطار عام للاستراتيجية العربية للبحث العلمي في مجالات أخرى، خاصة الاقتصادية والعلمية والثقافية.

وقالت أبوغزالة، في تصريحات لها: «إن قرارات القمم العربية الأخيرة أكدت وجود إرادة سياسة للبحث العلمي وتطوير قدرات الدول العربية في هذه المجالات، وجاءت هذه القرارات لتؤكد عزم الدول العربية على تخصيص الموارد المالية، والبنى المؤسسية اللازمة للتطوير والنهوض بمؤسسات البحث العلمي العربية، وفي هذا الإطار تم اعتماد الاستراتيجية العربية الأولى للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، وهي قيد التنفيذ والمتابعة حالياً نظراً لغياب الاستراتيجية الكاملة والشاملة التي تربط البحث العلمي بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بخطط التنمية تقرر وضع الإطار العام للاستراتيجية العربية للبحث العلمي في هذه المجالات.

وأضافت أنه من أجل وضع هذا الإطار عقد اليوم، اجتماع خبراء بالتعاون بين الجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو)، واتحاد الجامعات العربية، لمناقشة الإطار العام الذي اتم إعداده للاستراتيجية من قبل الجامعة العربية والإلكسو، مؤكدة أن هدف الاجتماع هو تطوير هذا الإطار العام للاستراتيجية للوصول للشكل النهائي له.

وأوضحت أن الإجتماع ناقش ردود الجهات المعنية في ضوء المرئيات والمقترحات المقدمة حول هذا الإطار، كما وصلتها العديد من الآراء والردود حول الاستراتيجية.

Advertisements

وقالت إنه «تم اليوم وضع إطار الاستراتيجية المقترحة أمام الخبراء، في ضوء التوصيات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة للجامعة العربية من منظمات العربية المعنية».

وأعربت عن أملها ألا تأخذ هذه الاستراتيجية، وقتاً طويلاً في الإعداد، كما أخذت استراتيجية البحث العلمي والابتكار الذي استمرت عملية إعدادها نحو ست سنوات.

وقالت: «إن قضية البحث العلمي تعتبر عصب التطور التكنولوجي والتنمية، معربة عن أسفها لإنخفاض نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية، مشيرة إلى أن هناك مشكلة في التمويل للبحث العلمي في الدول العربية، خاصة أن أغلب من يقوم بالدعم والتمويل هي مؤسسات القطاع الخاص».

وأشارت إلى نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية تبلغ 0.3 % من إجمالي الناتج المحلي، كما يبلغ عدد الباحثين في الوطن العربي لكل مليون شخص 136 باحثاً، بينما وصل العدد في اليابان 5 آلاف باحث، والولايات المتحدة 4374 باحثاً، وروسيا 3425، والاتحاد الأوروبي 2439 باحثاً لكل مليون شخص.

وفيما يتعلق بالإنتاج والنشر العلمي، لفتت إلى أن نصيب بعض الدول مثل الولايات المتحدة يبلغ 35 % من البحوث العلمية المنشورة عالمياً، في حين لايتعدى نصيب الدول العربية مجتمعة أقل من 1 % من هذا النشر الدولي العلمي.

وأشارت إلى أن نحو 100 ألف عالم وطبيب ومهندس يغادرون سنوياً البلدان العربية، ولايعود 70 % منهم إلى بلدهم الأم، وينتقل نحو 50 % من الأطباء و23 % من المهندسين، و15 % من العلماء العرب للعيش في أوروبا والولايات المتحدة وكندا.