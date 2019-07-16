شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يستعرض تقريرًا عن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء في مايو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، تقريرًا عن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء خلال العملية الشاملة «سيناء 2018» عن شهر مايو 2019.

وأكد رئيس الوزراء حرص مؤسسات الدولة على استمرار تقديم الدعم الكامل لأهالينا في شمال سيناء، من خلال التعاون والتنسيق القائم بين مختلف الجهات بالدولة، بهدف التأكد من تقديم الخدمات المطلوبة، والإعانات والمساعدات النقدية، بخلاف توافر جميع السلع الغذائية، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المختلفة.

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ونوه التقرير إلى أنه تم خلال شهر مايو 2019، صرف مبلغ 88900 جنيه من ديوان عام المحافظة في صورة مساعدات ومنح، وإعانات الوفاة والإصابة لصالح 24 حالة، إلى جانب صرف وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 7537730 جنيه (لمعدومي الدخل، ومعاش ضماني، تكافل وكرامة، وصيادين) لصالح 11941 أسرة.

وفي مجال الشؤون الصحية، لفت التقرير النظر إلى أن عدد المترددين على المستشفيات وصل إلى 5319 فرد في مختلف التخصصات.

وبالنسبة للخدمات المقدمة في مجال الأمومة والطفولة، أشار التقرير إلى أنه تم توزيع 3 كراسي متحركة من خلال مكتب العلاقات الإنسانية، بالإضافة إلى بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء إلى أنه تم خلال شهر مايو 2019، صرف تعويضات مالية من ديوان عام المحافظة وصلت إلى 275000 جنيه مقدمة لصالح 81 حالة في رفح والشيخ زويد، فضلاً عن صرف وزارة التضامن الاجتماعي لمبلغ 281000 جنيه لصالح 139 أسرة.