شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تطرح بشائر مزرعة شلاتين من «البلطي الأحمر» (السعر وأماكن البيع) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، بشائر إنتاج مزرعة الاستزراع السمكي بوادي حوضين بمنطقة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، من أسماك البلطي الأحمر للبيع للمواطنين من خلال سيارات مبردة أمام ديوان الوزارة بالدقي.

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وقال الدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إنه بناء على تكليفات وتوجيهات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم طرح أسماك البلطي الأحمر بسعر التكلفة للمواطنين 40 جنيها للكيلو الواحد، وبلغت أوزان الأسماك من 350 إلى 600 جرام..

وأشار «حزين» إلى أن ذلك يعد بشائر إنتاج المزرعة، والتي تم اقامتها على مساحة 1.25 فدان، وتتكون من 4 أحواض دائرية و2 مستطيلة، بالاعتماد على استغلال المياه الناتجة من محطة التحلية لينمو عليها أنواع الأسماك المختلفة من البلطي الأحمر، والقاروص، والبوري، لافتا إلى أنه تم إطلاق الزريعة في أكتوبر الماضي ليتم دورته 10 أشهر.

وقال إن إنتاج المزرعة يصل ما بين 15 و20 طنا في الدورة الواحدة، كذلك يجري طرح الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين عن طريق السيارات المبردة بأسواق الشلاتين والغردقة والقاهرة.