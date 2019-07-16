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شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج اللبناني ميلاد أبي رعد يهدي جائزته بـ«مهرجان BIAF» لمصر (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أهدى المخرج اللبناني ميلاد أبي رعد، جائزة أفضل مخرج بالدورة العاشرة من مهرجان BIAF لمصر، وللإعلامي طارق نور، رئيس مجلس إدارة «القاهرة والناس».
وقال المخرج ميلاد أبي رعد، في كلمته، أثناء حفل التكريم، إنه تعلم من طارق نور أحلى شيء وهو حبه لوطنه، موجهًا الشكر لزوجته وابنته، كما وجه الشكر إلى أسرته التي تدعمه، بداية من والده الراحل، ووالدته التي غرست به الوفاء والانتماء.
وأضاف المخرج اللبناني أنه يتمني أن يعم لبنان السلام التي تعطيه مصر للعالم هذه الأيام، وتوجه بالشكر لإدارة المهرجان برئاسة ميشال ضاهر لإقامته الحفل في وسط ظروف خاصة تمر بها لبنان.
وكانت فاعليات الدورة العاشرة من مهرجانات بيروت الدولية للتكريم BIAF قد انطلقت من ساحة الشهداء بحضور عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب والأجانب.
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