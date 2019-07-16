شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تطلق برنامج الذكاء الاصطناعي بعد موافقة هذه الجهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية في مصر، برنامجا جديداً في الذكاء الاصطناعي، حيث يتواكب البرنامج الجديد مع أحدث الأنظمة والبرامج التعليمية العالمية والتي تطلق للطالب العنان للتفكير والابتكار والتحصيل العلمى، لتبدأ الدراسة به بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة مباشرة.

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وأوضح الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن «سياسة الجامعة تشمل توفير كل الفرص للطالب بالجامعة لتنمية قدراته ومواهبه بمعاونة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتى تحرص الجامعة على أن تكون دوما في طليعة الكوكبة العلمية في مصر»، مشيراً إلى أن «دراسة هذا البرنامج سوف تبدأ مباشرة عقب موافقة مجلس الجامعات الخاصة».

من جهته، أفاد دكتور يحيي بهى الدين، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمى، بأن هذا البرنامج يأتى في إطار شامل ورؤية الجامعة التي ترتكز على الاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأوضح الدكتور عمر كرم، عميد كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات، أن البرنامج الجديد يشتمل على أحدث الدراسات المتقدمة في نظريات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى مثل التعلم العميق والشبكات العصبية الجديدة وتطبيقاتها في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية والطبية.