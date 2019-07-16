شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تتابع أحوال العمالة المصرية لخدمة الحجيج بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهاته لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بالتواصل مع الشركات العاملة في موسم الحج لمتابعة أوضاع العمالة المصرية المتعاقدة للعمل لخدمة الحجيج.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: «إنه تم التواصل مع مكتب التمثيل العمالي بجدة للوقوف على تنفيذ توجيهات الوزير في هذا الخصوص، حيث قام المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان بالتواصل مع مسؤولي الخدمات الإدارية لشركة دلة لنقل الحجاج، والذين أكدوا أنه بناءً على توجيهات القيادة بضرورة الاهتمام بكافة الإجراءات والنظم الخاصة بضيوف الرحمن منذ وصولهم المملكة وحتي عودتهم إلى أوطانهم بسلامة الله.

وأشار إلى أن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح قام بزيارة تفقدية لمقر أحد الشركات الكبرى في خدمة ضيوف الرحمن بجدة للوقوف على جاهزية الشركة والاطلاع على المهام والأعمال التي تقوم بها ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج1440.

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وعقد وزير الحج والعمرة اجتماعا مع المسؤولين تم خلاله عرض خطة العمل التشغيلية، وحث وزير الحج العاملين على تكثيف الجهود والارتقاء بالأداء وتقديم أفضل وأراقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام أثناء مدة إقامتهم لأداء المناسك، وحتي عودتهم إلى بلدانهم سالمين بإذن الله، تنفيذا لتوجيهات القيادة بتسخير جميع الإمكانيات وحشد الطاقات لخدمة ضيوف الرحمن لأداء المناسك براحة واطمئنان.

من جانبهم، أكد مسؤولي الشركة على جاهزية واستعداد العاملين لتقديم أفضل خدمات الإسهام في تقليص فترة بقاء الحجاج في المنافذ من خلال حزمة من الخدمات التي تقوم بها الشركات المعنية تحت إشراف وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع الشركاء في منظومة الحج.

وقد أكدت النقابة العامة للسيارات على التزام النقابة بالحفاظ على حقوق العمالة الموسمية، وأنه في حالة عدم قيام إحدى الشركات بصرف مستحقات العامل تتولى النقابة الدفع ثم العودة على الشركة بإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات.

وقد تمنى الجميع مرور موسم حج هذا العام بالتوفيق إن شاء الله وسلامة جميع ضيوف الرحمن.