شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية تبرز إطلاق مصر للنسخة الثانية من خريطة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية إطلاق الحكومة المصرية النسخة الثانية من خريطة الاستثمار، وقالت أن مصر تقدم النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية، والتى تتضمن فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين، وتحديد 2000 فرصة استثمارية فى جميع القطاعات.

وأوضحت الوكالة أن تلك الخريطة تولى اهتماما خاصة بالفرص الاستثمارية فى محور قناة السويس، والمتحف المصرى الكبير، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والعلمين الجديدة.

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وأشارت الوكالة إلى أن هناك 30 ألف شركة استثمرت فى السوق المصرى برأسمال إجمالى قدره 4.2 مليار يورو بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمركز الخدمات للمستثمرين، فى فبراير 2018.

وأوضحت أن النسخة الثانية من الخريطة تتضمن حوالى 3 آلاف فرصة، مقابل 1300 فرصة مع إطلاق النسخة الأولى.