شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: عودة بث الجلسات بدور الانعقاد القادم لإظهار دور النواب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان يستعد بالفعل لعودة بث الجلسات بدور الانعقاد الأخير، مؤكدا أن التجربة البرلمانية أثبتت أن الدور الوطنى الذى يقوم به النواب غير ظاهر للشعب من أداء راقى ومستوى عال سواء من الأغلبية أو المعارضة.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن عضو البرلمان يعمل من أجل مصلحة الوطن وليس صالح دائرته فقط، مؤكدا أن جميع أعضاء البرلمان بذلوا الجهد لإعلاء المصلحة الوطنية.

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واعتبر السيد الشريف أن غياب بعض النواب هو ظاهرة دولية معروفة، فمن الوارد أن يهتم عضو برلمانى بالحضور للاهتمام ببعض القضايا بينما نواب آخرين يتغيبون نظرا لعدم أهميتها.

وبرر وكيل مجلس النواب، عدم بث الجلسات فى بداية عمل البرلمان وخلال هذه الأدوار، كانت نتيجة وجود عدد كبير من النواب يمارسون التجربة البرلمانية لأول مره وهو ما كان يستلزم الحرص على إعداد النواب لأن يكونوا على مستوى عال من الأداء وحتى لا يكون هناك ظهور لصورة سلبيه ولا تليق بالبرلمان.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال إنه سيتم بث وإذاعة جلسات المجلس مباشرة خلال دور الانعقاد الخامس المقبل، متابعا: "عشان الرأى العام يعرف ما يجرى ويشوف مين بيحضر".