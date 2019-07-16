شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء أعمال تجميل شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ حى الدقى فى محافظة الجيزة، أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة بشارع البطل أحمد عبد العزيز، وتحديدًا بجوار كوبرى أكتوبر، حيث قامت الأجهزة التنفيذية فى الحى بإزالة "الرخام" التجميلى بـ"نزلة" كوبرى أكتوبر تمهيدًا لتغييره.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى الدقى، بطلاء القطع الأسمنتية أسفل كوبرى أكتوبر فى كافة الاتجاهات، وتركيب رخام تجميلى لحديقة الزينة الملاصقة للكوبرى.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد وجه حى الدقى، برد الشئ لأصله وردم مكان توصيل كابل عمود إنارة وصيانة أعمدة وتركيب بلاط بشارع محمد كامل، وتم رفع جميع المخلفات، استجابة لشكاوى الشارع.

كما وجه محافظ الجيزة الحى بغلق فتحات الإنارة الخاصة بالأعمدة الكهربائية بشارع البطل أحمد عبد العزيز استجابة لشكاوى السكان، مشددا على رفع كفاءة الإنارة ومتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها أول بأول.

وقال محافظ الجيزة، إن المحافظة تلقت 2000 بلاغاً وشكوى من المواطنين من خلال غرفه العمليات بالديوان العام خلال الشهر الماضى وتم التعامل مع 97% من البلاغات والشكاوى الوارده وجارى المتابعة لاستكمال حل باقى المشكلات التى تم استقبالها من المواطنين، مشيرا إلى أن عدد البلاغات التى تلقتها المحافظة خلال الشهر الماضى يعد هو الأكبر على الإطلاق ويرجع ذلك إلى ثقة المواطنين بالمحافظة لقدرتها على التعامل مع البلاغات وإزالة أى مشكلات.



إزالة الرخام تمهيدا لتركيب بديل

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تجميل شارع البطل أحمد عبد العزيز



تركيب رخام بحديقة الزينة بجوار كوبرى اكتوبر



تطوير شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى



تطوير كوبرى أكتوبر بالدقى