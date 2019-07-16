شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل ومؤشرات وأعداد المرحلة الأولى للتنسيق 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بدء أعمال المرحلة الأولى من التنسيق للعام الحالى يوم الأحد المقبل، يرصد ”الخليج 365”، كافة الإجراءات وتفاصيل المرحلة.

- فتح باب تسجيل الرغبات يوم الأحد المقبل

- أعمال المرحلة تستمر 5 أيام حتى الخميس 25 يوليو

- الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07% بإجمالى 30152 طالبا

- الحد الأدنى لطلاب الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر بإجمالى 14690طالب

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- الحد الأدنى للشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالى 98471 طالب

- يتقدم لمرحلة التنسيق الأولى بتنسيق 2019 عدد طلاب 143313طالب

- هناك زيادة فى عدد طلاب المرحلة الأولى لهذا العام بواقع 16596 طالب

- المؤشرات تؤكد ارتفاع الحدود الدنيا للكليات خاصة كليات المجموعة العلمية بشكل كبير.

- تبقى كليات الشعبة الأدبية تحت تهديد ارتفاع الحدود الدنيا لوجود 15 ألفا زيادة للعام الحالى.