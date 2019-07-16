شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لطلاب الثانوية العامة "دور ثان" التقديم بكلية الشرطة لهذا العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحق لطلاب الثانوية العامة ممن لهم "دور ثاني" التقديم لكلية الشرطة، من خلال موقع الوزارة عبر الإنترنت فى نفس المواعيد المقررة للطلاب الناجحين بدءً من 24 يوليو، ومتابعة الاختبارات المختلفة.

ويسمح لهم فى إجراءات التقدم لكلية الشرطة باختبارات "القدرات، المقاس، القوام"، وتستكمل إجراءات القبول عقب اجتيازهم اختبار الدور الثانى فى الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على 65% فأكثر.

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ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.